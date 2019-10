Coinger, si vota il presidente

Un nuovo presidente per Coinger. Lo dovrà eleggere la prossima assemblea dei soci che è stata convocata per la metà di novembre. Giorgio Ginelli, ex sindaco di Jerago con Orago, non è più primo cittadino dal 2018 e la sua carica in Coinger è “decaduta”.

Alcuni sindaci hanno quindi sollevato la questione e hanno chiesto che l’incarico fosse rimesso ai voti.

Sarà questo uno dei punti all’ordine del giorno della prossima assemblea, che vede sul tavolo però altri temi importanti: gli investimenti della società Coinger e la possibilità di applicare la tariffa puntuale di bacino, (paghi solo per i rifiuti che produci), con una doppia velocità, ovvero prima si procede alla misurazione di tutte le frazioni, umido, secco, plastica e vetro, e poi si applica la tariffa puntuale di bacino. Una sorta di test per capire costi e benefici del progetto.

La situazione però è ancora piuttosto “bloccata”. Questa sera, mercoledì 30 ottobre, toccherà a Vedano Olona portare in consiglio comunale il progetto di Coinger ma resta comunque lo “zoccolo duro” dei nove comuni fermamente contrari all’applicazione della tariffa puntuale di bacino, che porterebbe Coinger ad incassare tutti i tributi pagati dai cittadini.

«A questi nove comuni io ho fatto una controproposta con l’intenzione di andare incontro anche alle loro esigenze: aspetto una risposta – spiega l’amministratore unico di Coinger Fabrizio Taricco – Quanto all’elezione del nuovo presidente vedremo cosa accadrà: è vero che Giorgio Ginelli non è più sindaco ma resta comunque un amministratore pubblico, visto che a Jerago è assessore. Potrà quindi ricandidarsi alla presidenza di Coinger e sfidare eventuali altri candidati».