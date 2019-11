Coinger, si vota nei consigli comunali

Il momento di tirare le somme è arrivato davvero. In questi giorni i consigli comunali di molti dei comuni che aderiscono a Coinger stanno portando a votazione l’adesione alla tariffa puntuale di bacino.

Argomento spinoso di cui si discute da tempo, troppo tempo secondo l’amministratore unico della società di gestione rifiuti, Fabrizio Taricco, che avrebbe pronto un “piano B” per arginare alcuni degli ostacoli opposti da dieci “comuni ribelli”. Il nocciolo della questione, tanto per fare un breve riepilogo, è sempre lo stesso: chi si oppone al passaggio alla Tariffa Puntuale di Bacino non vuole che sia Coinger a gestire tutta la parte economica. Con l’addio alla Tari si passerebbe appunto ad una tariffa completamente nelle mano della società.

Ieri sera, lunedì 18 novembre, il consiglio comunale di Brunello ha bocciato il passaggio al progetto di Coinger. «Siamo pronti ad uscire dalla società se occorre – ha spiegato il sindaco Andrea Dall’Osto – Insieme agli altri comuni abbiamo redatto una delibera con una proposta alternativa. Se ne discuterà giovedì 21 novembre all’assemblea dei sindaci. Quello sarà lo spartiacque: vediamo cosa succederà».

Stasera, martedì 19 novembre, se ne discuterà invece in consiglio comunale a Buguggiate. Ieri l’amministrazione comunale ha organizzato una riunione consiliare per trovare una posizione comune tra maggioranza e opposizione ma l’accordo non c’è stato. «Abbiamo concluso una riunione alla quale ha partecipato anche il gruppo di minoranza. L’intenzione era spiegare perché l’attuale amministrazione rappresentata dal gruppo di maggioranza Buguggiate nel Cuore, ha deciso di portare avanti le obiezioni poste in essere dalla passata amministrazione riguardo alla tariffa puntuale di bacino – ha scritto l’amministrazione in un post- Nel dibattito della riunione sembrava tuttavia che la nostra decisione di appoggiare quanto già discusso e sottolineato dall’amministrazione precedente nelle sedi pertinenti, non si trovasse più in linea di continuità con la minoranza.