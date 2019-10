Il Nuovo Rinascimento è una sfida culturale

Se c’è una narrazione che è prevalsa in questi ultimi dieci anni, parlando di digitale, è quella di un nuovo tempo, che gli addetti ai lavori hanno speso paragonato a un “Nuovo Rinascimento”. Un’enfasi giustificata dall’incessante processo di innovazione, economico- sociale, in corso e dalle sue ricadute in ogni ambito e livello della società, proprio come accadeva nella Firenze di Lorenzo De Medici. Gli interrogativi posti allora, riguardanti l’uomo e il suo ruolo nella società, vengono riproposti oggi. Con la differenza che gli esseri umani nel 2019 devono fare i conti con un ecosistema inedito che non ha precedenti nella storia. Forse è proprio per questo che gli esperti, riferendosi al digitale, parlano espressamente di salto antropologico.

C’è dunque una nuova cultura che innerva e plasma la società in ogni sua appendice. Una cultura in grado di connettere persone e cose e generare una nuova visione del mondo. Questo è un tempo che richiede non solo un pensiero nuovo, ma una diversa organizzazione – meglio orizzontale e collaborativa, piuttosto che verticale e gerarchica -, una maggiore integrazione tra strutture e soprattutto nuove competenze.

La rivoluzione digitale è in grado di generare senso sia per la comunità che per l’individuo, per la città e per la singola casa. Richiede uno sguardo diverso su persone e cose, prodotti e servizi, pubblico e privato, lavoro e tempo liberato. In questo vortice di cambiamento la tecnologia è solo un semplice abilitatore. Non si tratta infatti di sostituire un sensore o un microchip, bensì di sostituire vecchi schemi e verità consolidate. La vera sfida nel Nuovo Rinascimento è dunque quella culturale.

A Glocal proveremo a rispondere alle domande poste da questa difficile sfida con Roberto Fuso Nerini, associate di The Vortex, consulente e formatore sui temi della digital transformation e del web e digital marketing, e con il matematico Antonio Tonini, responsabile della direzione servizi alle Camere di Commercio. L’appuntamento con il panel “Rinascimento digitale dalle case alle città, dall’economia al giornalismo”, che sarà moderato da Michele Mancino, vicedirettore di Varesenews, è per venerdì 8 novembre dalle ore 11 alle ore 13 presso la Sala Campiotti della Camera di Commercio di Varese.