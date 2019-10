Ruba (a rate) al supermercato e fugge. Arrestato dopo un lungo inseguimento

I Carabinieri della stazione di Fagnano Olona hanno arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e furto aggravato e continuato un cittadino nordafricano di 50 anni, residente a Busto Garolfo, nell’Alto Milanese

I Carabinieri, impegnati in un servizio di pattugliamento, arrivati in via Ariosto a Cairate, nelle vicinanze del supermercato In’s, hanno notato notato una vettura in sosta, il cui conducente alla vista dell’auto dei militi ha messo in moto e si è dato precipitosamente alla fuga.

Al termine di un lungo inseguimento i Carabinieri sono riusciti a fermare l’uomo, disoccupato e regolare sul territorio italiano. La perquisizione della macchina ha fatto ritrovare un ingente quantitativo di generi alimentari e alcolici, del valore di poco inferiore i 1.000 euro, evidentemente rubati all’interno del supermercato.

Da quanto emerso dall’interrogatorio l’uomo aveva rubato la merce in diversi momenti, poche confezioni alla volta, apprtfittando della mancanza del sistema antitaccheggio.

La refurtiva è stata restituita al titolare del negozio, e il 50enne è stato posto agli arresti domiciliari in attesa del rito per direttissima.