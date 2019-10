Scontro sulla salita del Ghisallo, morto un ciclista

Il 118 sta intervenendo con diversi mezzi, incluso l’elisoccorso, per un grave incidente che ha coinvolto alcuni ciclisti, avvenuto sulla celebre salita verso il santuario del Ghisallo.

L’allarme è scattato alle 14.30, sul posto sono intervenuti tre ambulanze, un’automedica e l’elisoccorso, tutti in codice rosso.

La centrale del 118 parla di “investimento di due ciclisti”, marito e moglie, sbalzati nella scarpata sottostante. L’impatto è stato molto violento e l’uomo è morto sul colpo, la moglie viene trasportata intubata all’ospedale di Lecco.

In totale il 118 segnala cinque persone coinvolte, alcune ferite in modo serio. È da capire se si tratti di altri ciclisti o di persone a bordo di un veicolo.

L’incidente è avvenuto in territorio del Comune Barni, poco prima dell’abitato di Magreglio.

Sul posto anche i carabinieri di Como per i rilievi.

(Articolo aggiornato alle ore 15.40 di domenica 27 ottobre 2019)