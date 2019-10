Saronno piange Severino Pauletto

Se ne è andato lunedì mattina, all’improvviso.

Titolare di un negozio in centro a Saronno, Severino Pauletto era una persona conosciuta e amata.

«Una persona con un animo generoso fuori dal comune, sempre disponibile ad aiutare e a mettere le sue abilità al servizio di chi ha bisogno: questo era Severino Pauletto, titolare di uno storico negozio a Saronno, mancato lunedì mattina a causa di un malore improvviso. Lo ricordano con grande affetto la LILT Lega Italiana per la Lotta ai Tumori e la Casa di Marta; subito dopo la pensione aveva infatti dedicato tantissimo tempo ad attività di volontariato in ambito sociale, prima con la LILT, sezione di Saronno, e poi anche con la Casa di Marta, fin dalla sua apertura. I volontari delle due realtà, stringendosi al dolore della moglie, lo ricordano come un uomo buono e generoso, una presenza costante e affidabile, un uomo di quelli che fanno bene alla società. Proprio mentre stava dedicando del tempo ad aiutare in Casa di Marta è stato colto dal malore; ci lascia così, mentre faceva del bene, quel bene che, siamo certi, ora avrà incontrato nella sua forma più grande».

«E’ mancato improvvisamente, proprio mentre stava svolgendo la sua collaborazione come volontario presso Casa di Marta, il nostro socio e collaboratore Severino Pauletto. Era diventato socio di Saronno al Centro da quando era andato in pensione, dopo una vita dedicata al lavoro e al volontariato e a Saronno era conosciutissimo come titolare del negozio di riparazioni di piccoli elettrodomestici di via Parini. Per il Presidente e per tutti gli associati di Saronno al Centro, che hanno avuto in questi mesi l’opportunità di apprezzarlo e conoscerlo è veramente un grande dispiacere e siamo vicini alla sua famiglia in questo momento così triste», commenta il presidente di Saronno al Centro Paolo Strano.