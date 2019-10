Scherma, 850 Cadetti per la Prima Prova Nazionale

La Scherma ritorna protagonista con la “Prima Prova Nazionale Cadetti di Spada Maschile e Femminile”, in programma al PalaBorsani di Castellanza dal 12 al 13 ottobre 2019 ed organizzata dal Club Scherma Legnano in collaborazione con la Federazione Italiana Scherma e la Città di Legnano.

La manifestazione nasce dal protocollo d’intesa firmato a febbraio del 2018 tra la Federazione Italiana Scherma e il Comune di Legnano che ha reso la città del Carroccio “City Partner FIS”, diventando la prima città lombarda a rientrare in questo importante progetto che ha lo scopo di portare nuove opportunità sia per l’indotto economico che per la visibilità.

Legnano, che ospita il “Trofeo Carroccio”, unica tappa italiana del circuito di Coppa del Mondo di Spada, di tradizione quarantennale, si sta preparando a vivere un nuovo straordinario appuntamento sportivo di carattere nazionale, che vedrà impegnati in pedana i migliori spadisti e spadiste Under 17.

All’evento sportivo del weekend sono attesi circa 850 atleti provenienti da tutta Italia. Sabato 12 si svolgeranno le gare femminili mentre domenica 13 vedrà in pedana i ragazzi. Le gare, sulle trenta pedane allestite al PalaBorsani, inizieranno alle ore 9.00.

I numeri in crescita sono un ottimo segnale sia per il movimento della scherma, sia per la ricezione turistica della città.

Il Club Scherma Legnano, rappresentato dal Presidente Daniele Zanardo, dal Vice Presidente Giuseppe Zalum e dai Consiglieri del Direttivo, desidera rivolgere un sentito ringraziamento all’Amministrazione della Città di Legnano e a quella di Castellanza nonché alla Federazione Italiana Scherma per la fiducia, la considerazione, la stima ed il supporto organizzativo.