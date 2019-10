Scrutando l’Universo: ad Astrottobre il cacciatore di esopianeti

Nuovo appuntamento per la rassegna Astrottobre organizzata a Bisuschio dall’associazione culturale astronomica e scientifica M42.

Venerdì 18 ottobre, alle 21 nel maxisalone comunale, in via Mazzini 14, una conferenza che riguarda un filone di punta della ricerca astrofisica: i pianeti extra solari o esopianeti.

Il dottor Marco Landoni dell’Osservatorio Brera Merate e responsabile degli spettrografi del telescopio VLT dell’ESO in Cile, illustrerà lo stato dell’arte relativo alla scoperta e caratterizzazione degli esopianeti sia dal punto di vista scientifico che tecnologico, e illustrerà le missioni in corso per dare la caccia ai pianeti in grado di ospitare vita.

Una serata di sicuro interesse per un argomento di attualità presentato da un protagonista della ricerca italiana.

Ingresso libero e gratuito