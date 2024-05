Il monologo della bustocca Miriam Colombo a Le Iene: “Non servono classi separate per i disabili. Siamo già esclusi”

Anche se da anni vive in Liguria e lì ha costruito gran parte delle sue relazioni, Miriam Colombo è nata a Busto Arsizio e l’altra sera le ha cantate anche al generale Vannacci, candidato alle elezioni europee per la Lega, con un monologo sull’inclusività che manca a tutti i livelli.

Il monologo della giovane, malata di fibrosi cistica e studentessa di medicina all’Università di Genova, è andato in onda nell’ultima puntata della trasmissione Mediaset Le Iene: «Vi siete mai chiesti cosa significhi non sentirsi padroni del proprio corpo? Cosa si provi a guardarsi allo specchio e non riconoscersi?» – ha detto la 21enne, nominata Cavaliere della Repubblica dal presidente Mattarella lo scorso anno.

«All’università mi è stata negata la possibilità di seguire le lezioni da remoto o avere più tempo per dare un’esame, come da regolamento, dicendomi che avevo già la 104 e non mi avrebbero concesso altri privilegi. Qualcuno ultimamente ha detto che bisognerebbe fare classi separate per i disabili, ecco non c’è bisogno di questo per farci sentire inadeguati perchè siamo già un peso e siamo già esclusi».

Qui trovate il suo monologo integrale