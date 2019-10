Sette Termini, un’escursione a “passo lento”

Martedì pomeriggio 15 ottobre il CAI Luino propone una semplice passeggiata nel territorio di Montegrino con la salita al Monte 7 Sette Termini in sostituzione alla prevista Rocca di Caldè inagibile per danni da nubifragio.

La camminata è breve, facile e accessibile che consentirà ai partecipanti di passeggiare rilassandosi immersi nella pineta e nei boschi di latifoglie dai colori autunnali e anche i resti dell’antica Linea Cadorna. Dalla vetta costituita da un grande panettone prativo costellato da betulle, punto dal quale si spalanca l’immenso panorama sul lago Maggiore e sulle montagne circostanti. Si seguiranno i sentieri 412 – 413 e un tratto di strada asfaltata.

Tempo escursione h 2.15 – Dislivello 140m – difficoltà T (turistico). – Accompagnatori G.Carlo 331 1020657 – Giovanni – Gianni 3387768131

Programma

Ore 13.45 ritrovo presso posteggio Tribunale di Voldomino inferiore

Ore 13.50 partenza con mezzi propri per il passo 7 Termini

Ore 14.15 inizio escursione

Ore 16.30 fine escursione e rientro a Voldomino

In caso di meteo avverso escursione annullata

Abbigliamento e calzature adeguate – I bastoncini non devono mancare vanno bene anche quelli per sci. Escursione gratuita con condivisione spese auto

Adesioni e assicurazione: la partecipazione alle escursioni proposte dal CAI Luino è consentita solo agli iscritti al CAI di qualsiasi sezione nazionale o a club alpinistici stranieri di cui esiste una reciprocità. Per i non soci che desiderano partecipare alla escursione viene fatto obbligo di iscriversi il giovedì antecedente la gita versando la quota di € 10 comprensiva della polizza assicurativa prevista dalla sede centrale per Soccorso Alpino –Infortuni senza la quale non sarà possibile partecipare – Informazioni – CAI Luino via B. Luini 16 tel/fax 0332 511101; e-mail

escursioni@cailuino.it

Informazioni Turistiche Luino – via della Vittoria 1 Luino – tel. 0332-530019; e-mail

infopoint@comune.luino.va.it

Pro Loco Maccagno con Pino e Veddasca – tel 0332 562009 – mail info@prolocomaccagno.it