Una settimana di lavori per riasfaltare via Gorizia

Lavori in corso per una settimana (durata prevista) in via Gorizia a Gallarate.

Lo comunica il Comune: la chiusura partirà dalle ore 08.30 di mercoledì 9 ottobre, salvo avverse condizioni meteo, per una settimana.

Il tratto interessato è la via Gorizia, nella sezione tra via Ristori e via don Reina, a Cedrate.

La chiusura vale anche la notte, potranno passare solo residenti ed attività in loco.

I lavori sono finalizzati a rialzo tombini ed asfaltatura.

In alternativa si consiglia di utilizzare l’asse viario Via Vespucci/V.le Lombardia.