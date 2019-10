Sfida in natura armati di bussola e cartina

È un’avventura avvincente per grandi e piccini, capace di unire la gioia di una camminata in natura con lo sport la Gara di orienteering per famiglie proposta dalla Lipu della Palude Brabbia per il pomeriggio di domenica 20 ottobre.

Il ritrovo per tutti è alle ore 14.30 all’info point del centro visite in via Parioti 22, a Inarzo.

Armati di bussola e cartina, gruppi familiari o di amici potranno sfidarsi in una gara di orienteering tra i sentieri dell’oasi della Palude Brabbia gestita dall Lipu (Lega italiana protezione uccelli).

Per vincere non sarà sufficiente trovare tutte le lanterne ma bisognerà anche rispondere correttamente al quiz naturalistico proposto dagli organizzatori.

La prenotazione è obbligatoria.

Si consigliano scarponcini (o stivali di gomma se nei giorni precedenti dovesse piovere).

L’evento è sconsigliato ai bambini sotto gli 8 anni.

La donazione prevista per l’evento è di euro 5 a persona (3 per i soci Lipu).

In caso di maltempo l’evento sarà rimandato a domenica 27 Ottobre.

Per informazioni e prenotazioni scrivere a oasi.brabbia@lipu.it oppure contattare i numeri 0332 964028 o 393 9153897.