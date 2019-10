Spaccio in piazza Repubblica, due denunce

Spaccio sotto alla statua del monumento ai caduti in piazza Repubblica, la polizia li sorprende e li denuncia.

Il blitz, disposto dal questore Giovanni Pepè è avvenuto il 4 ottobre scorso a Varese quando sono entrati in azione gli agenti delle Volanti e della Mobile.

La rete tesa nella centralissima piazza ha dato i suoi frutti portando alla denuncia di due giovani, secondo le accuse e i rilievi della polizia dediti allo spaccio di droga.

Il primo, con fare circospetto è stato visto a prelevare da un bidone della spazzatura nei pressi del monumento dei Caduti un involucro di colore azzurro ed uno di colore bianco, da cui ha preso qualcosa che consegnava immediatamente in mano ad un giovane ragazzo che ha pagato e si è subito allontanato in direzione di via Magenta.

Subito dopo lo scambio, il giovane di colore ha riposto i due involucri all’interno del

bidone rimanendo nelle sue vicinanze.

Pochi istanti dopo ecco un altro soggetto di colore, anche lui successivamente identificato, che si trovava in sella di una bicicletta fermo nei pressi del monumento dei Caduti. Anche in questo caso è stato visto avvicinarsi al sospetto un uomo adulto e dopo una breve conversazione tra i due, “il cittadino straniero estraeva dalla calza sinistra un qualcosa che consegnava in mano al cliente ricevendo contestualmente una banconota“.

A questo punto, gli agenti sono scattati e hanno circondato la coppia.

A carico del primo fermato, sono stati trovati all’interno del calzino sinistro 2 involucri in cellophane trasparente contenente 11.7 grammi lordi di marijuana, e 15 euro in contanti, mentre al secondo fermato veniva trovato all’interno del suo portafogli un involucro in plastica di colore bianco a forma di piccola sfera, che da successivo esame narcotest è risultata essere cocaina e la somma di euro 20,00 in contanti.

Inoltre, ispezionando l’interno del bidone sono stati trovati altri involucri: in un c’era marijuana per un peso complessivo di 21 grammi, mentre nell’altro vi erano 4 involucri in plastica, di colore trasparente, contenente altra marijuana, per un peso complessivo di 6.4 grammi.

I due sono stati accompagnati in questura per essere sottoposti a rilievi foto dattiloscopici, emergendo a carico dei uno dei due fermati precedenti specifici per reati inerenti gli stupefacenti.

È dunque scattata la denuncia a piede libero per il reato di spaccio di sostanza stupefacente.