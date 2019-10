Sprano a un cervo e lo lasciano agonizzante nei boschi

Hanno sparato a un cervo e lo hanno lasciato sofferente nei boschi. È accaduto nella notte tra venerdì e sabato a Tradate, nell’area boschiva del Parco Pineta, vicino all’Osservatorio, in via dei Ronchi. Una zona che non è area di caccia. Alcuni residenti hanno udito i lamenti del cervo, e hanno avvisato la Polizia Locale di Tradate, giunta sul posto al mattino per capire cosa fosse accaduto.

Il cervo, un animale di grossa taglia, sui quattro quintali, era stato ferito da un proiettile all’altezza della coscia. Gli agenti della Polizia Locale hanno quindi avvisato la Polizia Forestale della Provincia che ha sedato il cervo per poter effettuare il trasporto. Intorno alle 14 di sabato l’animale è stato quindi messo in sicurezza in un’apposita cassa in legno e trasportato da un veterinario di Gemonio per le cure necessarie.