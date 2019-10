“Suoni e Vibrazioni dal Lago”, concerto al Port del Pinet

Domenica 13 ottobre a Ispra, alle ore 17, sarà possibile assistere ad un evento molto particolare, un concerto nella magnifica cornice del porto della Fornace del Pinet in via Valcanale. Non solo per la location evocativa e affascinante e per le collaborazioni che lo hanno creato, ma anche perché rappresenta il primo esempio concreto di come il percorso di valorizzazione turistica e culturale “SlowLake” che i Comuni di Agenda21Laghi stanno costruendo, stia iniziando a portare i primi risultati.

L’evento, organizzato dal Comune di Ispra e Agenda 21 dei Laghi, vedrà esibirsi, grazie alla collaborazione con l’associazione Musica Libera, responsabile del Festival del Lago Cromatico, il quintetto Wacky Brass Quintet (Erika Ferroni, tromba; Pietro Sciutto, tromba; Daniele Navone, corno; Elina Veronese, trombone; Lorenzo Torelli, tuba) che propone un repertorio ampio ed eterogeneo, che spazia dall’eleganza della musica antica e classico-romantica, al fascino dell’Opera e della musica da film, e che coinvolgeranno il pubblico in un concerto di grande energia e di forte impatto.

L’atmosfera del porto del Pinet sarà resa ancora più affascinante dalla presenza di barche tradizionali del Lago Maggiore, messe a disposizione dall’Associazione Vele d’Epoca Verbano a simboleggiare ulteriormente il legame tra uomo e ambiente che caratterizza questi luoghi e che li ha resi parte dell’Area MAB Ticino Val Grande Verbano dell’UNESCO. I partecipanti avranno anche la possibilità di raggiungere il luogo del concerto insieme ad accompagnatori d’eccezione che nel tragitto racconteranno loro la storia e le particolarità di questi luoghi e delle persone che li hanno resi tali. L’evento viene realizzato grazie al contributo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali che il Comune di Ispra, con il supporto di Agenda21Laghi e insieme ad alcuni comuni della Sponda Magra, ha saputo aggiudicarsi partecipando al bando per i progetti speciali dedicati alla cultura sul Lago Maggiore.

Proprio questo genere di collaborazione per trovare risorse e costruire eventi insieme ad associazioni e attori delle filiere locali fa parte della nuova strategia che contraddistingue SlowLake, un percorso che vuole esaltare la dolcezza di questo territorio, la sua capacità di unire comunità e paesaggio, ambiente e tradizioni, per mostrarlo con orgoglio e capacità di valorizzarlo al meglio. Tutte le informazioni sull’evento sono disponibili sulla pagina FB di Agenda21Laghi, Comune di Ispra e Festival Il Lago Cromatico. In caso di maltempo l’evento sarà posticipato alle ore 20.30 e si terrà nella Chiesa di San Martino di Ispra.

Wacky Brass Quintet

Formatisi ai Conservatori di Genova e di Milano, dove hanno ultimato gli studi specialistici, i componenti del WBQ alternano l’attività concertistica del quintetto ad esibizioni come solisti, in formazioni cameristiche e presso orchestre nazionali ed internazionali come il Teatro alla Scala di Milano, il Teatro Carlo Felice di Genova, il Teatro Lirico di Cagliari, Il Maggio Musicale Fiorentino, il Teatro Verdi di Trieste, l’Arena di Verona e l’Orchestre Symphonique duJura. Vincitore di importanti concorsi nazionali ed internazionali, il quintetto propone un repertorio ampio ed eterogeneo, che spazia dall’eleganza della musica antica e classico-romantica, al fascino dell’Opera e della musica da film, mantenendo costantemente un feeling speciale con il pubblico. Contatto: Ufficio Segreteria Comune di Ispra tel. 0332 7833106 mail segreteria@comune.ispra.va.it