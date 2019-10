Torna la castagnata dell’Assi

Lo sci club Assi apre la stagione invernale con la 38°castagnata in piazza Visconti a Somma lombardo.

Una grande festa per tutti a partire dal 19 ottobre e che si protrarrà per alcuni weekend: il 2o, 26, 27 e 31 ottobre e 1° novembre. La sera del 31 ottobre poi le castagne saranno servite da streghe e streghette in occasione della festa di Halloween, nella piazza che sarà addobbata per l’occasione.

Non ci saranno solo castagne ma anche salamelle alla piastra accompagnate dal vin brulè. La castagnata sarà anche l’occasione per presentare il programma stagionale dello sci club e il corso di sci del sabato pomeriggio che partirà il prossimo gennaio.