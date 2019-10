Torna la Festa dell’Unità al Centro Pertini

L’11-12-13 ottobre torna a Legnano la Festa de L’Unità. «Si tratta di uno sforzo organizzativo importante – spiegano gli organizzatori -, in un momento politico complesso, sia per il nuovo incarico governativo, che necessita di una rinnovata presenza sul territorio e sia per la nota situazione legnanese che vede il Consiglio Comunale a maggioranza centro-destra sciolto dal Presidente della Repubblica e il voto anticipato alla prossima primavera».

Ricco il programma di incontri e dibattiti che si susseguiranno nel corso delle tre giornate al Centro Pertini di Via dei Salici nel Q.re Mazzafame a Legnano. Venerdi 11 alle ore 21 le forze politiche legnanesi metteranno a confronto le loro idee per la Legnano di domani in un confronto dal titolo ”La Legnano che sogniamo”. Condurrà l’incontro la giornalista Laura Defendi. Sabato alle ore 15,30 uno “speech corner” dedicato alle Associazioni del territorio durante il quale le stesse presenteranno e condivideranno le loro attività con i presenti. Sempre sabato alle 18 si aprirà la conferenza dal titolo “Il clima cambia: il ruolo delle comunità locali” con Alessia Righini Responsabile Ambiente del PD Metropolitano e Oreste Magni dell’Ecoistituto della Valle del Ticino. Domenica alle 10 prenderà il via la prima Assemblea generale degli iscritti e delle iscritte del PD Altomilanese, aperta a tutta la cittadinanza, alla presenza di Silvia Roggiani Segretaria del PD Metropolitano, per discutere dello stato della nazione, del nostro territorio e del partito. L’intervento di chiusura della festa è previsto per le 15,30.

«La Festa de l’Unità è l’avvio di un percorso di riavvicinamento del partito alla propria gente – concludono dal Pd legnanese -, per ribadire i valori che da sempre lo hanno contraddistinto come l’uguaglianza, l’equità, il diritto al lavoro e all’istruzione e l’impegno nelle lotte per i diritti civili».