Un borgo da paura: Halloween tra zucche e racconti del terrore

Castiglione Olona in occasione di Halloween si trasformerà in “Un Borgo da paura” con un ricco programma di iniziative rivolte a piccoli e grandi organizzate dal Comune di Castiglione Olona e Pro Loco Castiglione Olona.

Si comincia domenica 27 ottobre alle 15 alla scuola materna Mazzucchelli di via Boccaccio con la Festa della Zucca, organizzata dall’Associazione Genitori in Branda e il contributo di Zeiss, durante la quale si premieranno anche i vincitori del concorso “Un mostro di zucca” per la zucca più creativa e spaventosa. (Info: 339 3992300)

Martedì 29 e mercoledì 30 ottobre a Palazzo Branda Castiglioni (in piazza Garibaldi) andrà in scena alle 20 lo spettacolo teatrale itinerante “Ossessioni” a cura di Connessioni Teatro. Tre racconti del terrore dello scrittore americano Edgar Allan Poe che si svilupperanno nelle stanze della storica dimora castiglionese in un emozionante viaggio alla scoperta delle ossessioni umane. (Biglietto € 12,00 – info e prenotazioni: connessioniteatro@gmail.com)

Per la notte di Halloween saranno ancora i più piccoli gli assoluti protagonisti.

Giovedì 31 ottobre si comincia alle 16.30, con Palazzo Branda Castiglioni a fare da cornice ideale ad un pomeriggio da brivido con le “Storie suonate di paura” di Giuditta Campello. In compagnia dell’autrice castiglionese e del musicista Claudio Cornelli i bambini dovranno capire da dove provengano i rumori spaventosi della Casa Misteriosa e aiutare Gildo e Cassandra a indagare sulla strana presenza di una mummia in biblioteca. A seguire un laboratorio darà la possibilità ai partecipanti di costruire la propria maschera di Halloween, giusto in tempo per “dolcetto o scherzetto”. (Ingresso libero – info e prenotazioni: 0331.858301 – Uff. Cultura)

Sempre giovedì dalle 19 tutti a spasso per le vie del centro storico (partenza a piazza Garibaldi) con l’associazione Amici di Castiglione per fare “dolcetto o scherzetto” ma… attenzione ai mostri che hanno deciso di darsi appuntamento proprio nel borgo!