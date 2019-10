Un convegno Aime sulla sicurezza nei luoghi di lavoro

Convegno sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, con Aime: sarà proposta il 17 ottobre 2019 nell’ambito della settimana nazionale sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

«Ci confronteremo con le imprese del settore (Imprese edili, idrauliche, elettriche, di carpenteria), professionisti come ad esempio: geometri, ingegneri ed architetti su un tema di attualità».

«La chiave del successo delle imprese passa dal saper allestire un cantiere, questo sarà il filo conduttore del convegno. Un confronto che mira a rafforzare la culturale della sicurezza e vuole evidenziare come proprio su questo tema passa il successo di ogni singola impresa. La sicurezza il nuovo approccio di sviluppo e non come un costo o solo come obbligo. Oltre ai dirigenti di Aime e della Filiera delle Costruzioni, sono previsti gli interventi di importanti esperti e rappresnetanti delle Istituzioni preposte, Inail, Ats e Itl».

Il convegno, patrocinato da Ats ed Itl, con il contributo di Malpensa Med Srl e Suite Servizi Integrati, sarà aperto dai saluti del vicepresidente del Consiglio Regionale della Lombardia Francesca Brianza, dal vicesindaco di Cardano Al Campo Walter Tommasini e dal Sindaco di Somma Lombardo Stefano Bellaria.

Un’iniziativa pubblica ed aperta al pubblico.