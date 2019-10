Unitre, al via il nuovo anno accademico

L’Unitre sede di Tradate ha già ripreso le attività didattiche e culturali per la stagione 2019/20, dopo la consueta presentazione del programma di corsi e visite culturali, seguita dall’apertura delle iscrizioni.

Nel giorno di mercoledi 16 ottobre alle ore 21 si terrà in Villa Truffini la consueta Inaugurazione dell’Anno Accademico, aperta a tutti gli Associati, amici e simpatizzanti per un momento di ritrovato spirito comunitario e occasione di interscambio di informazioni e pareri.

Quest’anno la serata sarà allietata dalla partecipazione del gruppo di lettura VOCI DI CARTA che presenterà brani accompagnati da contributi musicali eseguiti da MUSICANTI.

Le attività didattiche si sono avviate a partire dall’inizio di questo mese di ottobre e si protrarranno fino al mese di maggio 2020. Il panorama didattico di questo anno è composto da 170 corsi, di cui alcuni presentati per la prima volta, oltre alle consuete visite culturali.

Le iscrizioni ai corsi sono aperte dal 16 settembre scorso e anche quest’anno evidenziano una ottima affluenza e notevole interesse, confermando l’importanza della nostra attività per la popolazione cittadina e dei comuni limitrofi. Diversi corsi hanno visto esaurirsi i posti disponibili in pochi giorni, segno che gli argomenti proposti trovano un riscontro molto positivo tra gli Associati.