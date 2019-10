Il buongiorno si vede dal mattino. Parola del colonnello Giuliacci

Un volto noto, di quelli che ritmano la quotidianità. È il colonnello Mario Giuliacci, metereologo di lungo corso e volto mediatico per tredici anni, ospite della neonata Università della Terza Età di Cassano Magnago.

L’incontro – all’ex chiesa di San Giulio – era la terza lezione della Università della Terza Età, promossa dal Lions Club.

L’incontro con Giuliacci è stato in particolare dedicato ai detti, proverbi e modi di dire legati ai fenomeni meteorologici e al ciclo delle stagioni: stratificazione nella saggezza popolare della tendenza dell’uomo a leggere la realtà in cui vive (e da cui dipende la vita, in una società agricola).

L’Università sta ottenendo un buon riscontro di “studenti”: «Quelli del Lions Club con la presidente Carmen Borzone hanno fatto un lavoro straordinari» sottolinea il sindaco Nicola Poliseno. «Ci aspettavamo buoni numeri ma non così tanti: oggi sono centoquaranta gli iscritti». Le lezioni si terranno tutti i lunedì fino a maggio, dalle 15 alle 17, nell’ ex chiesa di San Giulio (edificio protagonista della prima lezione).