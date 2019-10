Il “Vistatour scuola” mette a fuoco studenti, genitori e insegnanti

La salute degli occhi è fondamentale e per tutelarla Cdv (Commissione difesa vista) onlus promuove la campagna di screening e prevenzione “Vistatour scuola” rivolta a bambini e giovanissimi tra i 3 e i 14 anni pronta a sbarcare nel Varesotto per il Mese della vista.

Dal 14 al 25 ottobre l’iniziativa farà tappa nelle Scuole Primarie “S. Agostino” di Casciago ed “E. Fermi” di Daverio, dove tutti gli alunni saranno visitati da medici oculisti e ottici per valutare alcuni parametri di base relativi all’apparato visivo dei bambini, in età utile per prevenire o risolvere alcuni disturbi.

Contemporaneamente una parte più ludica sarà gestita in collaborazione con psicologi ed educatori di Momotarò (realtà operante nella didattica e nella divulgazione della scienza) per una serie di attività interattive e laboratori rivolti ai bambini dai 6 agli 11 anni per aiutarli a comprendere i fenomeni visivi.

I medici e gli oculisti volontari di CDV Onlus saranno a disposizione per offrire test visivi gratuiti anche a genitori, insegnanti e personale non docente che desidererà partecipare.

La necessità di questo tipo di iniziative è confermata dai dati raccolti da CDV Onlus dalla nuova ricerca commissionata all’Istituto Piepoli: il 66% degli italiani soffre di almeno un difetto visivo. Tra

i bambini da 3 a 10 anni ben il 35% ha problemi alla vista, la quota cresce al 44% da 11 a 14 anni, fino ad arrivare al 66% tra gli adulti di almeno 15 anni.

Le attività e gli screening si svolgeranno nelle seguenti giornate ed orari:

Scuola primaria S. Agostino di Casciago (dal 14 al 18 ottobre)

Lunedì e Giovedì dalle 9 alle 12:30 e dalle 14 alle 16:30

Martedì e Venerdì dalle 9 alle 12:30

Mercoledì dalle 9 alle 12:30 e 14 alle 17

Scuola Primaria E. Fermi di Daverio (dal 21 al 25 ottobre)

Lunedì, Mercoledì, Giovedì e Venerdì dalle 9 alle 12:30

Martedì dalle 9 alle 12:30 e 14 alle 16:30