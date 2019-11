17enne investita sul Sempione: è in prognosi riservata

È in prognosi riservata, ma stabile, la ragazza di 17 anni investita sul Sempione a Somma Lombardo.

L’incidente nella serata di venerdì 8 novembre intorno alle 18.15. La ragazza (che ha 17 anni e non 20 come scritto in un primo momento), è stata trasportata in condizioni preoccupanti in ospedale.

Ha subito diversi traumi, il più grave alla testa. Soccorsa dal 118 e intubata sul posto, è stata trasportata al trauma center dell’ospedale di Varese dove i medici hanno condotto indagini approfondite. La ragazza è stata investita da un’auto alla guida della quale c’era una donna di 75 anni.