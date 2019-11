Addio a Gabriella Sberviglieri, una vita per i diritti

Si è spenta oggi Gabriella Sberviglieri, figura storica della Cgil varesina e delle battaglie per i diritti delle donne.

Tanti anni di lavoro nel sindacato, come Segretaria dei tessili della Cgil, poi Segretaria confederale a Varese e poi a Milano San Siro, e infine Segretaria del Sindacato pensionati, sempre senza mai venir meno all’impegno sul fronte della difesa dei diritti delle donne, da fondatrice di Eos, il gruppo di ascolto storico per la tutela delle donne vittime di violenza, fino al ruolo di Consigliera di parità in Provincia di Varese.

«E’ stata un grande esempio per tutte noi – dice Simona Ghiraldi, sua compagna per molti anni nella Cgil varesina – Ci ha insegnato tutto., ed è stata una grandissima donna, sensibile e attenta ai mutamenti senza tentennamenti nei principi».