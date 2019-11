A Giubiano il funerale di Gabriella Sberviglieri

Si svolgerà domani, giovedì 7 novembre alle 15.15 alla Sala del Commiato del Cimitero di Giubiano, a Varese, la cerimonia funebre per Gabriella Sberviglieri, figura storica della Cgil varesina e delle battaglie per i diritti delle donne, che si è spenta ieri all’età di 77 anni dopo una malattia.

Molte le attestazioni di cordoglio giunte alla Camera del Lavoro di Varese e alla famiglia di Gabriella Sberviglieri, conosciutissima per il suo impegno nel sindacato ma anche in tante associazioni e impegnata da sempre in importanti lotte per i diritti civili.