Al Sociale la commedia “Quartet”

Venerdì 6 dicembre a partire dalle 21 il teatro Sociale di Luino ospiterà la commedia brillante “Quartet” di Ronald Harwood, regia di Patrick Rossi Gastaldi con Giuseppe Pambieri, Cochi Ponzoni, Paola Quattrini, Erica Blanc.

“Sono convinto che lo spettacolo Quartet sarà un grande successo, dati gli attori importanti come Giuseppe Pambieri e Paola Quattrini che calcheranno la scena del Teatro Sociale di Luino venerdì prossimo. -commenta l’Assessore alla Cultura Pier Marcello Castelli – Alcuni posti sono ancora acquistabili presso l’infopoint di Palazzo Verbania e on line sul sito comunale”.

Una commedia ambientata in Italia, culla del bel canto, con protagonisti quattro grandi interpreti d’opera. Famosi, energici, irascibili e, insieme, divertenti, vivono ospiti in una casa di riposo.

Cosa accade quando a queste vecchie glorie viene offerto di rappresentare per un galà il loro cavallo di battaglia, il noto quartetto del Rigoletto di Verdi “Bella figlia dell’amor”?

Tra rivelazioni, confessioni, invenzioni ed il classico coup de théâtre, i quattro troveranno il modo non solo di tornare alle scene, ma di far ascoltare le loro voci, riscoprendosi giovani e gloriosi come un tempo.

Un gioco teatrale e drammaturgico capace di far ridere, riflettere e commuovere.