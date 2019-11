Allo Spazio Farioli le opere di Rosaldo Mariani

Prosegue la stagione espositiva allo Spazio Arte Carlo Farioli di Busto Arsizio con la mostra personale “Il sonno della ragione”, dell’artista Rosaldo Mariani.

L’esposizione, che inaugurerà sabato 9 novembre alle ore 17.30, presenta un ciclo di recenti lavori nei quali l’artista, come scrive Lara Scandroglio nella presentazione a catalogo, “è guidato da forze misteriose che agiscono in modo imprevedibile. Le opere di Rosaldo manifestano l’intenzione di comunicare un qualcosa che va oltre ciò che possiamo percepire con i sensi. Popolano i suoi lavori figure cosmiche che provengono dall’io più profondo, spesso angoscianti e sofferenti che arrivano dal passato, dai ricordi, dal pensiero. La sua arte, surreale e dissacrante è qualcosa di unico. Pensiero, fantasia tormenti lavorano insieme guidati da una spinta potente ed invasiva.”

La mostra, in calendario sino al 24 novembre, è accompagnata da un catalogo che raccoglie la riproduzione fotografica delle opere esposte e il commento critico della curatrice. Orari al pubblico: giovedì-sabato 16.30/19; domenica 10.30/12 – 16.30/19.

Rosaldo Mariani, nasce il 15 novembre 1944 a Fagnano Olona. Frequenta il corso biennale di disegno presso la scuola professionale in Fagnano Olona conseguendo l’attestato nel 1962. Studente/lavoratore, ottiene il diploma di maturità tecnica di perito industriale capotecnico nel 1972 all’Istituto “Cipriani Facchinetti” di Busto Arsizio con sede in Castellanza. Nel 1965 consegue l’attestato di frequenza e prof itto del corso triennale di vetrinista all’Istituto Manzoni in Gallarate. In questi anni inizia a dipingere i primi bozzetti poi sviluppati per realizzare prevalentemente vetrine di negozi. Ha partecipato a numerose estemporanee e collettive in organizzate in Provincia e a Milano. Tra le recenti personali, ha esposto alla Fondazione Bandera per l’Arte-Spazio ex Fabbrica – Busto Arsizio; “Sala d’Arte del Santuario” di Santa Maria, Busto Arsizio e al Centro Culturale San Magno Legnano.

