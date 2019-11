Auto fuori strada: ferita una diciannovenne

Forse l’asfalto bagnato è all’origine dell’incidente dove è rimasta ferita una ragazza di 19 anni.

Questa mattina, poco prima delle 8.00, è arrivata la chiamata di soccorso al 112 per una macchina uscita di strada a Cavaria con Premezzo in via Alcide De Gasperi.

La vettura è finita nella boscaglia che costeggia la strada. Su posto sono arrivati i vigili del fuoco con l’autogru per recuperare la vettura e i sanitari del 118 che hanno trasportato la giovane in codice giallo all’ospedale di Gallarate.

Presenti anche i carabinieri di Busto Arsizio per effettuare i rilievi di tiro e per regolamentare la circolazione.