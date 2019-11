Il bianco natale di Agricola

Agricola Home & Garden presenta il suo magico bianco Natale: quattro collezioni di addobbi natalizi e numerose iniziative con partner eccezionali.

Ogni anno, in via Pisna a Varese, accade qualcosa di magico. A inizio ottobre lo staff di Agricola Home & Garden inizia i preparativi per il Natale e anche per il 2019, ha creato un allestimento sbalorditivo, riproducendo un mondo dove i pinguini cantano, gli orsi pattinano e gli schiaccianoci, custodi del Natale, vegliano su quest’atmosfera magica e contagiosa a prova anche del più cupo dei Grinch.

Le quattro collezioni di addobbi

La collezione “Natale al Polo Nord” è dedicata a chi vuole far scintillare e la casa con preziosissimi cristalli di ghiaccio, sfere celesti e candelabri d’argento. Per chi ama la Natura, invece, potrà scegliere tra una vasta offerta di addobbi natalizi in legno, decorazioni naturali e piccoli animaletti in ceramica per un “Natale Naturale”. Spazio anche alla tradizione, con addobbi rossi e verdi e lanterne che creano quel “Christmas Feeling” a tutti familiare. In cerca di qualcosa di davvero originale? Ecco a voi la collezione “Natale Fantastico”, con il rosa confetto e l’oro delle palline natalizie, le fatine, gli unicorni e perché no, un ciliegio addobbato a festa!

Agricola Academy. calendario dei corsi natalizi in Agricola

Il Natale da Agricola è fatto di preziosi istanti e magiche esperienze da vivere insieme o regalare, come i corsi per adulti e piccini (i cui proventi andranno in beneficienza alla ONLUS “La Gemma Rara”) in programma a novembre e dicembre. Qui il programma completo e la modalità di iscrizione.

Gli eventi di Natale a Varese in Agricola

Sabato 9 novembre, alle ore 15, grande inaugurazione del bianco Natale di Agricola. Per l’occasione sarà possibile scoprire le quattro collezioni di addobbi natalizi, ascoltare buona musica con il terzetto jazz Mengoni Trio, fare un brindisi con le prelibatezze e le bollicine offerte da Zamberletti e Tigros e potrete creare la vostra cartolina di auguri personalizzata su un set fotografico natalizio con l’inconfondibile stile Agricola.

Tigros e Zamberletti, oltre a collaborare con Agricola per il buffet di inaugurazione, saranno protagonisti insieme a Pallacanestro Varese e Nau! di un’iniziativa benefica a favore della ONLUS “La Gemma Rara”. Durante le feste, infatti, verranno esposti in Agricola gli alberi di Natale in cartone riciclato e 100% riciclabile prodotti da Lessmore e progettati dell’architetto e designer Giorgio Caporaso, decorati da queste importanti realtà del territorio varesino ma conosciute anche in Lombardia e in tutta Italia, che hanno accettato di fare rete a fin di bene. Il ricavato della vendita degli stessi andrà in beneficienza alla ONLUS.

Ancora beneficienza con la pallina d’autore di Ignazio Campagna

Scultore, pittore e docente del Liceo Artistico “A. Frattini” di Varese, Ignazio Campagna, grazie alla sua arte, da Viggù è arrivato persino nel Ciad con la realizzazione di “Madame Africa”, una statua monumentale di oltre 7 metri di altezza. Per Agricola Home & Garden ha realizzato una pallina a edizione limitata che riproduce la natività della Basilica di San Vittore. Il ricavato della vendita dell’esclusiva pallina natalizia andrà devoluto sempre a favore della ONLUS “La Gemma Rara”.

