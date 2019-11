Coltivazione di marijuana in garage, arrestato 53enne

Coltivava canapa indiana in garage un insospettabile cinquantaquattrenne italiano di Castano Primo, arrestato in un’operazione congiunta del Commissariato della Polizia di Stato di Busto Arsizio e della Polizia Locale di Castano.

Nei giorni scorsi, agli agenti del Commissariato era arrivata la notizia che quel garage veniva utilizzato come serra per una coltivazione illegale, quindi, ieri mattina, personale dei due uffici si è presentato alla porta del cinquantaquattrenne, per eseguirvi una perquisizione domiciliare.

Effettivamente nel locale era stato allestito uno spazio delimitato da un telo chiuso, con cerniera, e dotato di impianti di illuminazione e di ventilazione. Al suo interno erano coltivate sette piante di cannabis, alte fino a più di un metro e ricche di infiorescenze, mentre in alcune scatole e barattoli era contenuta marijuana già raccolta dalle piante ed opportunamente essiccata.

Trattasi, in tutto, di circa 900 grammi di “marijuana”, quantitativo certamente destinato a aumentare, perché gli operatori di Polizia hanno rinvenuto in un sacchetto diversi semi della stessa pianta, divisi in confezioni corrispondenti a diverse varietà di infiorescenza, pronti per essere piantati. L’uomo è stato arrestato per coltivazione e detenzione illecita di sostanza stupefacente.