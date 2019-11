Nuovo consiglio comunale dei ragazzi: in 150 applaudono Filippo e la sua squadra

Davanti ad un pubblico di 150 giovani concittadini entusiasti, che non hanno lesinato grandi applausi, si è insediato questa mattina il nuovo Consiglio comunale dei ragazzi di Bisuschio. A guidarlo sará il giovanissimo sindaco Filippo Colli, della 5A della scuola primaria, affiancato da 15 ragazzi e ragazze delle classi quarte e quinte delle elementari e prime e seconde della scuola media.

Galleria fotografica Bisuschio: il nuovo consiglio comunale dei ragazzi 4 di 27

«E’un progetto a cui teniamo moltissimo – ha detto l’assessore Paola Rinaldi, salutando gli studenti – e voglio ringraziare tutti i ragazzi del Consiglio e i loro insegnanti che li hanno condotti in questo percorso civico».

Ad “investire”nel nuovo ruolo il giovanissimo collega, è stato il sindaco Giovanni Resteghini, tra i primi sostenitori del Consiglio dei ragazzi, quando era assessore: «E’un momento molto importante e sentito da tutto il paese – ha detto rivolgendosi ai mini-amministratori e a tutti i ragazzi presenti in sala – Vi ringrazio tutti, perché voi siete il nostro futuro e forse tra vent’anni sará qualcuno di voi a sedere in Consiglio comunale. Il vostro compito è molto importante, perché dovrete capire i problemi della scuola, dei vostri compagni, ma anche alcuni di quelli del paese e trovare le soluzioni per affrontarli e risolverli. Vi auguro di saper parlare con tutti e di lavorare insieme, e soprattutto di realizzare i vostri sogni. E sono anche un po’ invidioso, perché nel consiglio comunali dei grandi non c’è mai un pubblico così numeroso ed entusiasta».

Sorridente e per niente intimidito, il giovane sindaco Filippo Colli sembra intenzionato a svolgere il nuovo compito con la massima serietà, come ha lasciato intendere nel breve discorso di ringraziamento: «Ringrazio il sindaco e l’amministrazione comunale, i miei insegnanti e i miei compagni – ha detto – perché questa è l’opportunità per migliorare la nostra scuola e il nostro paese».