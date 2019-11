Controlli in centro a Busto Arsizio, decine di giovani controllati

Controlli in centro a Busto Arsizio, decine di giovani segnalati.

La Polizia di Stato lo scorso venerdì 9 novembre in piazza Garibaldi a Busto Arsizio, in collaborazione con equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Lombardia della Polizia di Stato e da un’unità cinofila antidroga del Gruppo della Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Varese, ha controllato decine di giovani.

Nonostante il maltempo, infatti, erano in tantissimi davanti ai negozi sotto i portici. L’attività in questione ha permesso di controllare 50 persone, di cui 11 stranieri e sequestrare una dose di hashish per uso personale che un trentenne (segnalato alla Prefettura) residente in un comune del Novarese, preoccupato dalla presenza del cane antidroga, ha consegnato spontaneamente ai poliziotti.