Cosa sta succedendo in Bolivia? Approfondimento a Comunità Giovanile

Comunità Giovanile, giovedì 21 novembre, dalle 21:15, proporrà una serata di confronto dal titolo “Colpo di stato in Bolivia”. L’incontro, nella sede di CG (vicolo Carpi 5, Busto Arsizio), sarà tenuto dallo studioso di geopolitica latino-americana Givago Cutillo.

«In comunità abbiamo sempre sviluppato una profonda critica al modello di sviluppo occidentale ed alla società consumista, contrapponendo a questo una visione sinceramente solidarista dell’esistenza» ha spiegato il presidente di Comunità Giovanile Francesco Pannilini e, per questo motivo, precisa: «non possiamo che simpatizzare con i popoli che lottano per l’autodeterminazione e la preservazione delle proprie radici, proprio come nella Bolivia di Evo Morales».