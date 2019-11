Due giorni di festa dell’albero a Uboldo.

Galleria fotografica Due giorni di festa dell’albero a Uboldo 3 di 3

Mercoledì 20 e giovedì 21 novembre sono state messe a dimora nuove piante nel giardino botanico del paese, costituito da essenze arboree del territorio e specie rare della flora italiana.

A seguire l’iniziativa, giunta al 17° anno, che ha coinvolto le classi di 1^ media dell’istituto comprensivo Manzoni e della scuola materna Colombo-Morandi, l’assessore all’ambiente del Comune di Uboldo Carlo Copreni. Presente anche il capogruppo di Uboldo al Centro Matteo Pizzi.

Il Giardino botanico di Uboldo, è situato all’interno del centro sportivo di via Manzoni, in un’area di circa un ettaro attigua al percorso vita; concepito in difesa della Biodiversità, è composto prevalentemente di specie legnose autoctone ed ospita quasi 300 alberi e arbusti con cartellino; è visitabile gratuitamente in qualsiasi periodo dell’anno.

Il Comune di Uboldo, il Plesso scolastico Manzoni e l’Associazione ECO ’90 (e dal 2016 la società sportiva Uboldese calcio), coadiuvate dal curatore Gianni Riva, hanno dato vita, con le piantagioni della Festa dell’Albero (21 novembre di ogni anno, Giornata nazionale degli Alberi), ad un giardino concepito in queste tre aree tematiche.