Giovedì 28 novembre si è tenuto uno degli incontri di presentazione organizzato dall’associazione politico-culturale Obiettivo Saronno, che si presenterà con una lista civica alle elezioni amministrative 2020 per il rinnovo del consiglio comunale della città.

Galleria fotografica Elezioni 2020, Obiettivo Saronno parte dai più giovani 4 di 6

Tante le persone presenti, soprattutto giovani, cui era dedicata la serata.

Attualmente il consiglio direttivo del gruppo è composto da Novella Ciceroni, presidente, Luca Amadio, vicepresidente, Cristiana Dho, responsabile amministrativo e le due consigliere Sara Roccabruna e Lorella Moiso.

«La nostra idea è quella di migliorare una città in cui viviamo e che amiamo, affrontando i problemi in maniera completamente differente rispetto al passato – spiega il vicepresidente dell’associazione -. Vogliamo affrontare i problemi della città seguendo i nostri due valori guida: trasparenza e condivisione». La serata è poi proseguita con un dibattito aperto con i cittadini presenti, per raccogliere proposte e idee sui principali problemi della città.

Diverse le idee emerse dal gruppo. La necessità di creare un ufficio bandi all’interno del comune, per catalizzare dall’esterno più risorse da investire nel territorio; creare una ‘commissione giovani’ per dare voce ai cittadini; dare vita ad un centro giovani, che attualmente giace in un limbo non ben definito; creare un campus universitario per attrarre sul territorio saronnese studenti che frequentano le università di Milano.

Perché il colore viola? Novella Ciceroni spiega: «Perché tradizionalmente il viola simboleggia l’attitudine a immedesimarsi nelle persone, ed è quello che vogliamo fare».