Formula Renault, Balestrini allunga in testa alla classifica

Fine settimana positivo, quello sul circuito di Varano de’ Melegari, per Laurence Balestrini. Il pilota di Saronno, portacolori della scuderia Viola Formula Racing, ha ottenuto il secondo posto nella gara di Formula Renault e ha così consolidato la leadership della classifica.

Balestrini ha trovato nel bagnato un alleato e ha concluso la sua prova (le vetture di F. Renault gareggiano insieme a quelle di Formula X) al secondo posto di categoria alle spalle di Matteo Ferrero. La piazza d’onore ha consentito al driver varesotto di allungare il vantaggio nella graduatoria generale: ora Balestrini ha 19 punti di margine sul primo inseguitore.

A Varano si è corsa una sola gara invece delle due previste, proprio per via della forte pioggia che ha costretto gli organizzatori a limitare il programma delle “Italian Series”. Ora al termine del campionato manca un solo weekend di competizioni, quello in programma sul tracciato dell’Adria International Raceway nel prossimo fine settimana (9-10 novembre). Per Balestrini è il momento del match point per il titolo: l’attesa per i tifosi di Saronno è alta.