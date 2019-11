Fratelli d’Italia resta la fianco di Cassani: “Il sindaco è persona per bene”

“A Gallarate siamo e rimarremo al fianco del Sindaco Andrea Cassani. – così dichiara il Coordinatore Provinciale di Fratelli d’Italia Andrea Pellicini in merito alla notizia dell’indagine che ha coinvolto il sindaco di Gallarate Andrea Cassani -. L’ Amministrazione Comunale sta facendo bene e merita di procedere nel suo mandato per completare il programma elettorale. Voteremo quindi a favore delle linee programmatiche di mandato e ovviamente, quando verrà messa in votazione, contro la mozione di sfiducia presentata dalle minoranze. Siamo convinti che il Sindaco sia persona perbene. Quando questo Paese capirà che un’informazione di garanzia è un atto a tutela del cittadino e non una condanna, allora potremo definirci una Nazione civile”.