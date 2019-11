Furto nella notte allo showroom di arredamenti di Cavaria con Premezzo

Sono entrati in azione nel cuore della notte tra giovedì 28 e venerdì 29 novembre con una precisione che lascia pensare che il colpo sia stato preparato in ogni minimo dettaglio.

La banda di ladri ha scassinato la cancellata esterna e poi la porta d’ingresso principale dello showroom di arredamenti in via Cantalupa a Cavaria con Premezzo e si è messa al lavoro.

Hanno smontato alcuni gruppi di arredamento e rubato numerosi elettrodomestici, dai più piccoli ai forni e piani cottura, per poi caricare tutto e scappare via prima dell’arrivo del giorno.

Ad accorgersi di quanto avvenuto è stato uno dei proprietari del negozio di arredamenti arrivato sul posto questa mattina. Immediatamente è scattata la chiamata ai carabinieri per denunciare l’accaduto e una pattuglia si è recata sul posto per le rilevazioni del furto e l’avvio delle indagini.

«Hanno portato via tantissima merce, anche di alto valore – ci confermano i proprietari del negozio -. È un colpo durissimo visto soprattutto il periodo dell’anno così delicato come quello che sta arrivando con il periodo natalizio. Stiamo completando la conta dei danni subiti e ci siamo attivati subito per poter accogliere i clienti. Resta la grandissima amarezza per quanto appena accaduto».