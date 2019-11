Futura Volley, non basta il muro: Montecchio vince 3-1

La Futura Volley Giovani torna senza punti dalla trasferta vicentina di Montecchio: non basta una prestazione concreta alla squadra di Lucchini per espugnare il PalaCollodi, con le padrone di casa che si impongono per 3-1 e si prendono l’intera posta in palio. Le bustocche pagano lo scotto dell’inesperienza, specie sul finire di primo set e tornano in Lombardia con un pugno di mosche ma anche con la convinzione di poter dire la propria anche nel torneo di Serie A2.

Le biancorosse, per esempio, sfoggiano un muro eccellente – ben 18 punti con questo fondamentale. 6 quelli di Sartori – e una difesa attenta; non così si può dire invece per la fase offensiva dove proprio gli errori condannano la Futura nel quarto set, quando sarebbe bastata qualche sbavatura in meno per accedere al tie-break. Busto resta così a quota 6 in classifica e vede allontanarsi (a 12) proprio Montecchio: settimana prossima, in casa con Marsala, sarà necessario non sbagliare il colpo.

LA PARTITA

Le due squadre iniziano a suon di break e controbreak, con la Futura che dopo qualche schermaglia guadagna il +4 sul 9-13 con Latham. Montecchio ha il merito di non disunirsi e pian piano rientra (16 pari, muro di Battista su Pinto). Busto reagisce ma l’allungo dell’Ipag Ramonda è deciso e le venete chiudono sul 25-19.

Lucchini dà allora spazio a Zingaro ma sono Sartori e Latham a dare il 5-1 che, poi, le Cocche allungano sino a doppiare le rivali (10-5 esterno). Questa volta le ospiti rintuzzano ogni tentativo di rimonta vicentino e arrivano senza problemi a fine set con Cialfi che si prende il lusso di mettere a terra, di seconda, il punto del 18-25 per l’1-1.

Il terzo parziale è equilibrato per quasi tutto il suo svolgimento: la Futura mette un paio di volte il naso davanti ma Trevisan guida le compagne in attacco e al servizio, con l’ace del 15-12. Qualche errore di troppo delle Cocche consente a Montecchio di toccare il +5 (20-15) ma Latham e Pistolesi alzano il muro e rimontano fino al 23 pari. Al momento, però, di sfruttare l’inerzia la FVG paga un muro di Battista che chiude 25-23.

La rabbia per il mancato “colpaccio” spinge subito Busto in avanti nel quarto parziale con il solito muro di Sartori; Battista prova a riavvicinare la sua squadra ma Veneriano risponde alla grande. Poi però gli errori di Latham, Pinto e Pistolesi costringono Lucchini a spendere il timeout con la Ipag che passa a condurre seppure di misura. Anche Cialfi lavora bene a muro mentre Pinto (19-19) tiene in linea di galleggiamento le Cocche al pari di Sartori che annulla due match ball. Si va così ai vantaggi, e qui Battista non sbaglia: 27-25.

S.lle Ramonda Ipag Montecchio – Futura Volley Giovani Busto A. 3-1

(25-19, 18-25, 25-23, 27-25) Montecchio: Bovo 3, Battista 12, Trevisan 18, Carletti 23, Oggioni, Scacchetti 2, Frison 1, Tosi, Bartolini 10, Zardo (L), Rosso, Barbiero ne. All. Beltrami.

Battuta: errate 9, ace 3. Ricezione: 65% positiva, 27% perfetta, errori 2. Attacco: 32% positività, errori 10, murati 18. Muri: 9.

FVG Busto A.: Veneriano 11, Danielli ne, Cialfi 6, Peruzzo, Latham 21, Cicolini ne, Sartori 10, Pistolesi 11, Pinto 12, Gallizioli ne, Grippo, Garzonio (L), Zingaro 1. All. Lucchini.

Battuta: errate 7, ace 2. Ricezione: 63% positiva, 28% perfetta, errori 3. Attacco: 32% positività, errori 17, murati 9. Muri: 18.

SERIE A2 – GIRONE B

CLASSIFICA (dopo 8 giornate): Trentino, Mondovì 20; Ravenna 18; Torino 14; Macerata, Montecchio 12; Roma 9; FVG BUSTO, Marsala 6; Baronissi 3.