Gerenzano, incontro sulla sicurezza con il capitano Laghezza e il maresciallo Duma

“Obiettivo sicurezza: la prudenza non è mai troppa!” è il tema dell’incontro proposto dal Comune di Gerenzano, in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri e il Centro Anziani “C. Cattaneo”, che si terrà nel pomeriggio di venerdì 6 dicembre alle ore 15, presso la sede del Centro Anziani in via Berra 34 a Gerenzano.

Un’iniziativa pensata per fornire ai cittadini alcuni consigli pratici contro i possibili furti e le truffe, con la presenza del comandante dei Carabinieri di Saronno Pietro Francesco Laghezza e del maresciallo maggiore Enzo Duma della Caserma di Cislago. L’ingresso è libero e aperto a tutta la cittadinanza.