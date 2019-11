Gerenzano: torna la “camminata in rosso” per dire no alla violenza contro le donne

Il rosso è il colore che, in Italia, simboleggia tutte le manifestazioni d’interesse e di sensibilizzazione legate alla “Giornata Internazionale Contro la Violenza sulle Donne” del 25 novembre: una giornata per la quale l’Amministrazione Comunale di Gerenzano propone, in data domenica 24 novembre, la “Camminata in rosso: piccoli e grandi passi contro la violenza sulle donne”, una manifestazione podistica ludico motoria a passo libero, gratuita e aperta a tutti, adulti e bambini.

L’unico requisito? Indossare qualcosa di rosso! Il ritrovo è alle ore 9.30 presso il Parco degli Aironi, in Via Inglesina 51, Gerenzano. L’iniziativa è promossa in collaborazione con il “Villaggio Amico”, l’associazione Ardea Onlus, l’ASD Polisportiva Salus, “Rete Rosa” Centro Antiviolenza del saronnese, l’associazione Ahimsa di Locate Varesino e con il supporto della SOS di Uboldo.

Per la corsa saranno allestiti due differenti percorsi, e durante la mattinata vi saranno inoltre diversi laboratori e attività come il truccabimbi, prove di Yoga della risata, prove di Pilates, prove di Body Tonic e Boxe Up e l’allestimento di mercatini.

Di seguito tutte le informazioni e il regolamento completo:

ISCRIZIONI: evento gratuito con registrazione dei partecipanti prima della partenza.

Possono partecipare persone di ogni età e capacità e scegliere liberamente l’andatura da mantenere.

PERCORSI: saranno allestiti due percorsi su sentieri asfaltati chiusi al traffico completamente all’interno del Parco degli Aironi;

PERCORSO EASY: anello di 1.5 km circa leggermente ondulato

PERCORSO STRONG: sullo stesso anello easy con l’aggiunta di alcuni tratti di salita e discesa.

Entrambi i percorsi saranno ripetibili più volte entro l’orario di chiusura previsto per le ore 11.30;

PARTENZA: ore 10.00. I partecipanti sono invitati a rispettare l’orario della partenza;

CHIUSURA MANIFESTAZIONE: ore 11.30 chiusura percorsi, ore 12.30 termine manifestazione;

SERVIZI: ampio parcheggio, servizio sanitario con ambulanza, servizi igienici, laboratori;

RISTORO: sarà allestito un punto ristoro con bevanda calda e snack al termine della manifestazione;

EVENTI ABBINATI: saranno presenti dalle ore 9.30 alle ore 12.30 i seguenti laboratori con accesso libero per tutti i partecipanti:

Truccabimbi e laboratorio per bambini (presso il bar del parco)

Prova di Yoga della Risata

Prova di Pilates

Prova di Body Tonic e Boxe Up

Mercatini

PER INFORMAZIONI: ardea@parcoaironi.it

VARIE: In caso di maltempo la manifestazione sarà sospesa. È fatto obbligo a tutti i partecipanti di rispettare le segnalazioni dei percorsi e le istruzioni degli organizzatori. L’iscrizione verrà considerata quale dichiarazione di idoneità fisica del partecipante inerente la normativa sulla tutela sanitaria per le attività non agonistiche. L’organizzazione declina ogni responsabilità civile e penale per eventuali danni a cose o a persone prima, dopo e durante la manifestazione. Con l’iscrizione i partecipanti dichiarano di autorizzare gli organizzatori alla pubblicazione in tutte le forme di immagini e video della manifestazione.