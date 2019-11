A Gerenzano un corso per scoprire le salse

Se per lo Chef Alberto Emoli il ristorante è l’occasione per dare sfogo a tutta la sua fantasia, e per dare risalto alle migliori materie prime, per Roberto, il sommelier, è la realizzazione di un sogno.

L’insieme dei due soci ha creato “I poeti del gusto” ristorante in Saronno che ha l’ambizioso obiettivo di far rivivere i piatti dei ricordi e i profumi dell’infanzia.

E anche loro, da quest’anno, fanno parte della prestigiosa schiera dei docenti Tigros: a Alberto Emoli, in particolare, tocca raccontare una parte del menu spesso sottovalutata, ma fondamentale per dare carattere a molti piatti: quella delle salse.

Per scoprirne i segreti e gli usi, l’appuntamento è mercoledi 6 novembre 2019 al Buongusto di Gerenzano, in via Carducci, 21 dalle 17.00 alle 19.00.

Le prenotazioni sono chiuse per questo evento: per vedere quali sono i prossimi, consultate www.tigros.it