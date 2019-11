Incendio nelle cantine di un condominio, evacuate 17 persone nella notte

Nella tarda serata di ieri, a Cairate, via San Giacomo 28, , si è sviluppato un incendio all’interno di una cantina del seminterrrato di una palazzina composta da 8 appartamenti di proprietà della società Aler di Varese. Le cause sono ancora in fase di accertamento.

A seguito delle fiamme è stato evacuato, a scopo precauzionale, l’intero stabile per permettere l’areazione dello stesso a causa della presenza di fumo intenso sprigionato dall’incendio. I residenti, per un totale di 17 persone, sono state alloggiate presso abitazioni di parenti ed amici.

Le fiamme sono state domate dai Vigili del Fuoco di Busto Arsizio. Nessun ferito, nessun momento di criticità, con l’evacuazione svoltasi, anche grazie alla massiccia presenza di forze di polizia, in maniera ordinata ed organizzata. Accertamenti in corso scopo verificare cause incendio.

Alcuni dei residenti, molti anziani, questa mattina sono stati riaccompagnati all’interno delle abitazioni per prelevare alcuni oggetti personali. I carabinieri per l’intera nottata hanno vigilato sullo stabile per evitare fenomeni di “sciaccalaggio”.