Kids doing art: un tuffo nella Notte Stellata di Van Gogh

Un tuffo magico nella “Notte stellata” di Vincent Van Gogh è in programma sabato 9 novembre dalle ore 15 alla Casa dello Scarabocchio per un appuntamento speciale dei laboratori artistici rivolti ai bambini: quello di Art masterpiace per analizzare, lasciarsi ispirare e reinterpretare (non copiare!) una grande opera d’arte.

“Sabato ci avvicineremo all’arte del pittore olandese attraverso l’osservazione e l’analisi di un quadro magico – spiega Paola D’Angelo di Kids doing art, pronta a guidare i bambini in questo percorso – Entreremo nel quadro e nei suoi vortici di stelle!”

Il prossimo appuntamento sarà per sabato 16 novembre, stesso posto, stessa ora, “Alla scoperta degli dei dell’Olimpo della Grecia antica”.

Laboratorio adatto a bambini dai 4 agli 11 anni.

Per partecipare è necessario registrarsi ed essere tesserati.

“La casa dello scarabocchio” è ospitata al primo piano al primo piano dell’ex Palazzo Comunale di Ranco, in piazza Parrocchiale 2 (attuale sede della Pro Loco).

Per ulteriori informazioni sui costi e sulle proposte per la stagione autunnale (fino al 14 dicembre) e per registrarsi ai laboratori scrivere a kidsdoingart.lab@gmail.com oppure consultare sito web o pagina Facebook di Kids doing art.