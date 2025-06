Camminata e tuffo al lago: tre idee per sentirsi in vacanza sul Lago Maggiore

Piccoli borghi affacciati sul lago, natura rigogliosa e per concludere, la bellezza di una nuotata in una giornata d’estate. La sponda lombarda del Verbano, proprio per le sue caratteristiche, offre diverse possibilità per combinare relax in spiaggia e voglia di esplorare il territorio. (Foto di copertina, Arolo di Leggiuno Ph: Ulisse Piana)

Sono diversi gli itinerari di “turismo lento” (Qui è possibile consultare tutte le tappe del Cammino del lago Maggiore) per scoprire questo angolo di Varesotto, ne segnaliamo tre in particolare facilmente raggiungibili e adattabili alle esigenze di ogni tipo di camminatore.

Ispra e la passeggiata dell’amore

Camminare a filo d’acqua e seguire un sentiero che alterna paesaggi diverse, piccole baie, rocce e passerelle con un panorama che riempie gli occhi di azzurro e d’argento. La Passeggiata dell’amore di Ispra è un percorso, ben segnalato, che costeggia la riva del Lago Maggiore. Una camminata semplice – ma non totalmente accessibile – che è resa ancora più “a misura di coppia” dalle parole d’amore dipinte sulle piastrelle che riportano le poesie e i brevi racconti vincitori del concorso “Scrivi l’amore” promosso dall’associazione isprese Amici di Mario Berrino. Per percorrerla si raggiunge il lungolago dal centro di Ispra e si procede verso nord seguendo la riva per poi ritornare al punto di partenza.

La spiaggia di Cerro e l’anello di Santa Caterina

Cerro di Laveno è uno degli angoli più amati dai turisti che frequentano le spiagge del Verbano. Alla giornata al lago si può associare anche un trekking tra acqua, boschi e arte. Dal piccolo borgo lavenese parte un percorso ad anello di circa 17 chilometri che attraversa l’eremo, Arolo e Leggiuno (sentiero C1). Naturalmente la passeggiata si può modulare in base all’allenamento, al tempo a disposizione e alle esigenze di ognuno. Per percorrerlo completamente ci vogliono circa 5 ore e si consiglia la partenza (che sarà poi l’arrivo) dal parcheggio a lato del Museo della Ceramica. Qui il dettaglio del percorso

Ranco e il Sasso Cavallazzo

La spiaggia del Sasso Cavallazzo si trova nella frazione di Uponne, a Ranco, all’interno del parco del Golfo della Quassa. In quest’area verde al confine con Ispra, si snodano diversi percorsi ad anello, alcuni conducono verso il centro storico del comune di Ranco con il suo splendido parco sul lago, attraverso vie ciclabili e tratti che costeggiano la costa. Altri percorsi conducono fino a Ispra attraverso il parco della Quassa e da lì fino al lungolago. La spiaggia del Sasso – dal nome del grande masso erratico che emerge dal lago – è molto ampia, si raggiunge facilmente a piedi (si può lasciare l’auto nel parcheggio accanto al campo da Rugby di via Quassa) e procedere lungo un sentiero di alcuni minuti tra campi e natura.