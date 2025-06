Navigazione serale nel weekend, da giugno i primi battelli tra Arona, Angera e Ranco

Spostarsi da una sponda all’altra del Lago Maggiore nel fine settimana, anche in serata, lasciando a casa l’auto. La navigazione serale – nel weekend – prenderà il via dal mese di giugno e proseguirà fino a settembre ed è una delle novità più attese della stagione turistica sul Basso Verbano.

Le corse serali dei battelli della Navigazione dei Laghi collegheranno, in un percorso ad anello, Arona con Angera e Ranco e saranno predisposte il venerdì e il sabato sera. L’ultimo viaggio è in programma all’1.30 di notte. Sul sito della Navigazione è possibile consultare i nuovi orari con i dettagli.

Il nuovo servizio, atteso da tempo, era stato annunciato con soddisfazione alcuni mesi fa dalle amministrazioni dei comuni coinvolti e consentirà ai viaggiatori di raggiungere le tre località in pochi minuti di viaggio e in piena sicurezza, rinunciando così a lunghe code in auto e alla difficoltà nel trovare parcheggio.