La comunità pastorale don Gnocchi ha eletto i suoi rappresentanti

Sono stati resi noti durante le messe del fine settimana i risultati della votazione per il rinnovo del consiglio pastorale “Beato Don Gnocchi” che riunisce le parrocchie di Bizzozero, Giubiano, san carlo, Bustecche e Lazzaretto.

Il Consiglio durerà in carica per i prossimi 4 anni; un Consiglio Pastorale interamente rinnovato in quanto agli eletti, ed ora completato dai componenti di nomina del parroco che si aggiungono a quelli eletti ed a quelli di diritto. Il nuovo Consiglio risulta composto da 29 consiglieri.

Questi i nomi e le foto dei consiglieri, tratti dall’articolo di Bizzozero.net