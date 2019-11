La festa per Halloween si conclude con un vero spavento

Un ragazzo è rimasto ferito la notte di giovedì 31 ottobre a Comabbio.

L’incidente è accaduto intorno a mezzanotte nel corso di una festa di halloween in un’abitazione privata in Via Piave.

Secondo quanto dichiarato dai suoi amici, il minorenne si è scontrato contro una vetrata, che si è frantumata e gli ha procurato alcune ferite alla testa.

Spaventati, gli amici del ragazzo, anche loro minorenni, hanno subito avvisato il 112. Sul posto è arrivata l’automedica del 118, seguita poco dopo da un’ambulanza del Cva di Angera e da una pattuglia di Carabinieri.

Secondo i primi controlli svolti dai soccorritori, le ferite del ragazzo non sarebbero apparse gravi. Il giovane è stato comunque trasportato all’Ospedale di circolo di Varese per ulteriori accertamenti.