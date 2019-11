Per la rassegna Teatro del Borgo va in scena ” È venne infin Natale”

In collaborazione con la Proloco e il Comune di Castiglione Olona domenica 1 dicembre al Museo della Collegiata andrà in scena lo spettacolo teatrale “E venne infin Natale” (spettacolo per bambini).

Ospite della rassegna la compagnia teatrale “Teatro dei Burattini” di Varese e con Betty Colombo da oltre vent’anni impegnata con il marito, Checco Colombo ha mettere in scena spettacoli di burattini con il quale gira l’ Italia e non solo è conosciuta anche nel vicino Canton Ticino.

Affianca da sempre l’attività di attrice con quella di formatrice e in modo particolare quella di narratrice, leggendo in tono scherzoso le fiabe tradizionali più conosciute come “La piccola Fiammiferaia” a “Pinocchio”. Nelle scuole, biblioteche allestisce diversi spettacoli di animazione che presenta divulgando l’ arte del teatro dei burattini. Nel corso degli anni ha intensificato la sua carriera di narratrice scrivendo e interpretando spettacoli, con lei collabora Roberto Anglisani, Marco Baliani e Laura Curino.

Nel 2012 con la biblioteca di Biasca ha collaborato con le scuole primarie del Canton Ticino per un progetto di narrazione. Ha partecipato più volte al Festival di Narrazione di Arzo nel Canton Ticino, oltre che a festival di Narrazione in Italia . Nel 2016 nella cittadina di Collodi, piccola frazione di Pescia in Toscana paese natale di Pinocchio, forse il più famoso burattino del mondo. Dove ha saputo sapientemente mettere in scena lo spettacolo teatrale dedicato al burattino. “Una candela, una campanella, la musica, la neve e infine venne il Natale” con questa chiave di lettura Betty Colombo introduce il momento magico del Natale e si interpone dai più piccoli ai più grandi. Si danno istruzioni perché non manchi nulla nemmeno la neve nel racconto appunto “E venne infin Natale”.

Biglietto 7 euro (sotto i tre anni gratuito). Al termine dello spettacolo sarà possibile fare merenda presso la Locanda della Collegiata non inclusa nel prezzo del biglietto.