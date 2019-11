Le “trappole” di Mencarelli attendono una Uyba lanciata

Dopo le quattro vittorie ottenute nelle ultime quattro partite e forte del secondo posto in classifica, la Unet E-Work Busto Arsizio sarà impegnata domenica 1 dicembre a Scandicci, dove affronterà l’ex coach Marco Mencarelli e la sua Savino del Bene (inizio partita ore 17). La formazione toscana non ha ancora “ingranato” del tutto: si trova al sesto posto in classifica a 12 punti (7 in meno delle farfalle) e nonostante il KO nell’ultimo turno contro Conegliano, arriva da un momento positivo in Champions, con due grandi vittorie nelle prime gare con VakifBank Istanbul e Lokomotiv Kaliningrad Region.

Coach Mencarelli dovrebbe schierare in regia l’azzurra Ofelia Malinov in diagonale con la giovanissima Stysiak; al centro la super coppia formata da Stevanovic e Kakolewska, in banda Elena Pietrini e Samantha Bricio (già in Italia a Conegliano, la scorsa stagione al Fenerbahce); libero Enrica Merlo. A scalpitare in panchina, Lonneke Slotjes, l’albizzatese Lucia Bosetti e l’eterna Paola Cardullo.

Coach Lavarini è consapevole che nella trasferta che apre dicembre servirà il massimo impegno, contro una formazione in forma e sicuramente pericolosa: «Scandicci è un campo difficilissimo, ma ci presentiamo cariche: le ultime partite hanno rafforzato le nostre convinzioni e aspettiamo di confrontarci con un avversario così quotato. La classifica attuale non rispecchia il reale valore della squadra di Mencarelli: ho visto il match di Champions di mercoledì e ho visto una formazione in salute; le attaccanti sono tutte pericolose, ma come sempre pensiamo alla nostra pallavolo prima di tutto per portare a casa altri punti importanti per la classifica».

Savino del Bene Scandicci – Unet E-work Busto Arsizio Scandicci: 1 Carraro, 2 Bricio, 3 Stysiak, 4 Malinov, 6 Kakolewska, 7 Pietrini, 8 Merlo (L), 9 Lubian, 10 Sloetjes, 11 Cardullo (L2), 12 Molinaro, 13 Stevanovic, 16 Bosetti L., 19 Milenkovic. All. Mencarelli.

Busto Arsizio: 1 Washington, 3 Bici, 4 Herbots, 5 Wang, 6 Gennari, 7 Cumino, 8 Orro, 9 Leonardi (L), 10 Villani, 11 Lowe, 13 Bonifacio, 15 Berti. All. Lavarini.

Arbitri: Vagni – Santi.

Il programma (9a giornata): Igor Gorgonzola Novara – Reale Mutua Fenera Chieri (12 dicembre, ore 20:30) Savino Del Bene Scandicci – Unet E-Work Busto Arsizio Saugella Monza – Banca Valsabbina Millenium Brescia E’piu’ Pomi’ Casalmaggiore – Il Bisonte Firenze Zanetti Bergamo – Bosca S.Bernardo Cuneo Lardini Filottrano – Golden Tulip Volalto 2.0 Caserta Bartoccini Fortinfissi Perugia – Imoco Volley Conegliano (12 dicembre, ore 20:30).

Classifica: Conegliano 26; BUSTO ARSIZIO 19; Firenze 18; Novara 17; Casalmaggiore 16; Scandicci, Monza 12; Brescia 11; Chieri 10; Filottrano 8; Caserta, Bergamo 7; Cuneo 6; Perugia 5.